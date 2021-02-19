"صحة جدة" تتوسّع في مراكز اللقاحات عبر 12 موقعاً جديداً

للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار الجائحة

أطلقت إدارة الصحة في جدة، اليوم الجمعة، خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في خمسة مستشفيات وسبعة مراكز صحية بالمحافظة، بعد تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 103 غرف لتلقي اللقاحات تديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة.

جاء ذلك امتداداً للجهود التي تبذلها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا، والمتمثلة في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً التي تضعها الدولة في أول اهتماماتها، وتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة دولياً، في وقت قياسي، للحد من انتشار الفيروس.

يأتي هذا التوسع ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة، وامتداداً لحملة التطعيم التي سبق أن تمّ إطلاقها في جدة وتحديداً في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز، حيث تشمل المستشفيات "مستشفى الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك عبدالله بشمال جدة، ومستشفى الولادة والأطفال والمستشفى الميداني، ومستشفى أضم العام".

وتشمل المراكز السبعة "مركز صحي المحجر، والأمير عبدالمجيد، والبوادي 1، إضافة إلى مركز صحي أبحر الشمالية، والجامعة، وأيضاً مركز صحي المرجانية برابغ، ومركز صحي الليث".

وستكون ساعات العمل خلال الأيام المقبلة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.

وأكدت" صحة جدة" أن المستشفيات والمراكز الصحية رُوعي فيها التوزيع الجغرافي لخدمة الجميع، مشيرة إلى أن الآلية، حسبما أُعلن عنه سابقاً، ستكون لكبار السن ومَن هم في حالة الحاجة إليه، ومن ثم بقية المستفيدين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.