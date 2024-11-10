النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي

اتهمت مسؤولين بالفساد والإثراء غير المشروع

قالت وسائل إعلام ليبية إن المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي تم اغتيالها في شارع 20 بمدينة بنغازي.

"البرعصي" معروفة بسجالاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

وظهرت "البرعصي" في مقطع في أكتوبر اتهمت مسؤولاً أمنياً بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين، أعلنت في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

المحامية حنان البرعصي تُعرف بتأييدها للقائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لكنها دخلت في نفس الوقت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي
سبق

قالت وسائل إعلام ليبية إن المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي تم اغتيالها في شارع 20 بمدينة بنغازي.

"البرعصي" معروفة بسجالاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

وظهرت "البرعصي" في مقطع في أكتوبر اتهمت مسؤولاً أمنياً بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين، أعلنت في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

المحامية حنان البرعصي تُعرف بتأييدها للقائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لكنها دخلت في نفس الوقت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:24 PM

بالفيديو: ليبيا.. اغتيال محامية بارزة في شارع 20 بمدينة بنغازي

اتهمت مسؤولين بالفساد والإثراء غير المشروع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
908

قالت وسائل إعلام ليبية إن المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي تم اغتيالها في شارع 20 بمدينة بنغازي.

"البرعصي" معروفة بسجالاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

وظهرت "البرعصي" في مقطع في أكتوبر اتهمت مسؤولاً أمنياً بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين، أعلنت في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

المحامية حنان البرعصي تُعرف بتأييدها للقائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لكنها دخلت في نفس الوقت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,152
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,179

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة