الجوف: 1542 حادثة خلال 2020.. وذروتها السادسة مساءً

أسفرت عن 2045 مصابًا

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، 1542 حادثة أسفرت عن 2045 مصابًا، خلال 2020.

وبلغت حوادث التصادم 1028 حادثة، والانقلاب 371، في حين بلغت حالات الدهس التي تعرض لها أشخاص 143 حالة.

فيما بلغت الوفيات بموقع الحادث 42 وفاة - رحمهم الله - وباشرتها الفرق الإسعافية وفرق العناية المتقدمة، بالإضافة لفرق النقل غير الإسعافي، من خلال 14 مركزًا إسعافيًّا على مستوى المنطقة.

يُذكر أن وقت ذروة الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية في مواقع مختلفة بالمنطقة، كانت الساعة السادسة مساءً؛ حيث بلغت 95 حادثة، فيما بلغت النسبة الأقل عند الساعة الخامسة فجرًا، بحوادث بلغت 26 حادثة.