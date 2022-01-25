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"التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال

بالصلح لـ117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى

تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية، وصرف حقوقهم المالية من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة وبدل إجازات غير مستعملة من إحدى شركات المقاولات بمبلغ يتجاوز الـ 23 مليون ريال، بعد الوصول إلى حل ودي وصلح من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، أو المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، أو المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

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"التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال
سبق

تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية، وصرف حقوقهم المالية من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة وبدل إجازات غير مستعملة من إحدى شركات المقاولات بمبلغ يتجاوز الـ 23 مليون ريال، بعد الوصول إلى حل ودي وصلح من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، أو المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، أو المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:18 PM

"التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال

بالصلح لـ117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية، وصرف حقوقهم المالية من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة وبدل إجازات غير مستعملة من إحدى شركات المقاولات بمبلغ يتجاوز الـ 23 مليون ريال، بعد الوصول إلى حل ودي وصلح من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، أو المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، أو المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

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