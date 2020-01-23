احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائف
احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
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"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:20 AM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:02 AM
"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائف
احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
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