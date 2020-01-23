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"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائف

احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

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"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائف
سبق

احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:20 AM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:02 AM

"الرغيب" يحتفل بزواج نجله بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل يحيى محمد الرغيب ، بزواج ابنه "محـمد"، مساء أمس، بِإحدى القاعات بالطائف، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

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