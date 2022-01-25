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"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء

قال إن ذلك يأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
01:03 AM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:09 AM

"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء

قال إن ذلك يأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,660

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,883
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