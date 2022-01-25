"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.
وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.
وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.
وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.
وقال "التحالف" إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.