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مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور

أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي لمنعهم من دخول المقر

أفادت مصادر محلية بمدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية "وسط دارفور"، بمقتل وجرح نحو 12 طالبًا في جامعة "زالنجي" برصاص قوات نظامية، وذلك أثناء تظاهرات أمام مبانٍ حكومة الولاية أمس الثلاثاء، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال مصدران محليان "إن طالبًا واحدًا قُتل، وجُرح نحو 11 آخرين، بإطلاق نار من قوات تابعة للقوات المشتركة السودانية، أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي، وأمام مقر حكومة ولاية وسط دارفور؛ لمنعهم من دخول مقر الجامعة".

وذكر أحد المصادر أن هناك تجمعًا لطلاب أمام البوابة الرئيسية لجامعة زالنجي صباح الثلاثاء من أجل دخول جامعة زالنجي، لكن القوات المشتركة منعتهم بحجة أن "القوات النظامية ليس لديها أوامر بدخول الطلاب إلى الجامعة التي كانت سابقًا مقرًّا لقوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)".

وأشار المصدر الآخر إلى أن رفض القوات النظامية دخول الطلاب إلى مقر الجامعة يرجع لأسباب: "وجود معدات تمتلكها حكومة ولاية وسط دارفور، لم تسحبها الحكومة من داخل الجامعة عقب انتهاء مهمة قوات يوناميد ولايات دارفور في يونيو الماضي".

وأوضح المصدر أنه "عقب تفريق الطلاب من أمام الجامعة، وسقوط جرحى هناك، اتجه الطلاب إلى مقر الحكومة احتجاجًا على إطلاق النار نحوهم، وأحرقوا أجزاء واسعة من مبانٍ وسيارات حكومية بزالنجي".


وحسب المصدر ذاته، فإن "حكومة ولاية وسط دارفور وضعت تلك القوات بهدف حراسة تلك الممتلكات والمعدات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور
سبق

أفادت مصادر محلية بمدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية "وسط دارفور"، بمقتل وجرح نحو 12 طالبًا في جامعة "زالنجي" برصاص قوات نظامية، وذلك أثناء تظاهرات أمام مبانٍ حكومة الولاية أمس الثلاثاء، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال مصدران محليان "إن طالبًا واحدًا قُتل، وجُرح نحو 11 آخرين، بإطلاق نار من قوات تابعة للقوات المشتركة السودانية، أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي، وأمام مقر حكومة ولاية وسط دارفور؛ لمنعهم من دخول مقر الجامعة".

وذكر أحد المصادر أن هناك تجمعًا لطلاب أمام البوابة الرئيسية لجامعة زالنجي صباح الثلاثاء من أجل دخول جامعة زالنجي، لكن القوات المشتركة منعتهم بحجة أن "القوات النظامية ليس لديها أوامر بدخول الطلاب إلى الجامعة التي كانت سابقًا مقرًّا لقوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)".

وأشار المصدر الآخر إلى أن رفض القوات النظامية دخول الطلاب إلى مقر الجامعة يرجع لأسباب: "وجود معدات تمتلكها حكومة ولاية وسط دارفور، لم تسحبها الحكومة من داخل الجامعة عقب انتهاء مهمة قوات يوناميد ولايات دارفور في يونيو الماضي".

وأوضح المصدر أنه "عقب تفريق الطلاب من أمام الجامعة، وسقوط جرحى هناك، اتجه الطلاب إلى مقر الحكومة احتجاجًا على إطلاق النار نحوهم، وأحرقوا أجزاء واسعة من مبانٍ وسيارات حكومية بزالنجي".


وحسب المصدر ذاته، فإن "حكومة ولاية وسط دارفور وضعت تلك القوات بهدف حراسة تلك الممتلكات والمعدات".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:10 AM

مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور

أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي لمنعهم من دخول المقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر محلية بمدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية "وسط دارفور"، بمقتل وجرح نحو 12 طالبًا في جامعة "زالنجي" برصاص قوات نظامية، وذلك أثناء تظاهرات أمام مبانٍ حكومة الولاية أمس الثلاثاء، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال مصدران محليان "إن طالبًا واحدًا قُتل، وجُرح نحو 11 آخرين، بإطلاق نار من قوات تابعة للقوات المشتركة السودانية، أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي، وأمام مقر حكومة ولاية وسط دارفور؛ لمنعهم من دخول مقر الجامعة".

وذكر أحد المصادر أن هناك تجمعًا لطلاب أمام البوابة الرئيسية لجامعة زالنجي صباح الثلاثاء من أجل دخول جامعة زالنجي، لكن القوات المشتركة منعتهم بحجة أن "القوات النظامية ليس لديها أوامر بدخول الطلاب إلى الجامعة التي كانت سابقًا مقرًّا لقوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)".

وأشار المصدر الآخر إلى أن رفض القوات النظامية دخول الطلاب إلى مقر الجامعة يرجع لأسباب: "وجود معدات تمتلكها حكومة ولاية وسط دارفور، لم تسحبها الحكومة من داخل الجامعة عقب انتهاء مهمة قوات يوناميد ولايات دارفور في يونيو الماضي".

وأوضح المصدر أنه "عقب تفريق الطلاب من أمام الجامعة، وسقوط جرحى هناك، اتجه الطلاب إلى مقر الحكومة احتجاجًا على إطلاق النار نحوهم، وأحرقوا أجزاء واسعة من مبانٍ وسيارات حكومية بزالنجي".


وحسب المصدر ذاته، فإن "حكومة ولاية وسط دارفور وضعت تلك القوات بهدف حراسة تلك الممتلكات والمعدات".

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