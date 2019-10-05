"المغامسي": للسياحة دور في نقل الصورة الحقيقية للشعب السعودي

أكد أهميتها في بيان قيم السعوديين فضلاً عن فوائدها الاقتصادية

أكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي، أهمية ودور قطاع السياحة وفقاً للرؤية المباركة للسعودية 2030 من عدة جوانب ونواحٍ اقتصادية وثقافية، بنقل الصورة الحقيقة للمملكة وشعبها وقيادتها التي يحاول أعداؤها تشويهها، معدداً في هذا الشأن المكاسب التي ينشدها القائمون على قطاع السياحة في بلادنا من خلال الباب السياحي الذي فتح مؤخرا.ً‏

وقال خلال برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة"، على قناة mbc اليوم: "معلوم أن رؤية المملكة 2030 التي وضعها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تصنع الأسس التي تسير عليها البلاد فيما يعود عليها بالنفع، وغلب على ظن القائمين على هذا الرؤية المباركة أن قطاع السياحة يمكن ان يكون ذا شأن وفوائده ومنافعه من عدة أوجه".

وأضاف: "منها منافع اقتصادية فيما يعود على دخل البلاد"، مشيراً إلى أن السعودية تسعى إلى رفع ما يمكن أن يوضع في الصندوق السيادي للدولة، وقررت إجراءات اقتصادية كثيرة بغية الحصول على هذا المقصد، ومنه قضية السياحة وتبنيها بصورة وبرؤية أكبر مما كانت عليه سابقاً.

وتابع الشيخ "المغامسي": "تواجه البلاد الكثير من خصومها وأعدائها، والكثير من المؤامرات التي منها تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، وشعبها على وجه الخصوص، ولا ريب أن من طرائق بيان الصورة الحقيقية للشعب السعودي والمواطن السعودي قيادة وشعباً، هو قدوم السياح؛ ليعرفوا عن قرب وكثب وعن معاشرة ومخالطة وذهاب وإياب مما عليه الشعب السعودي من قيم اخلاقية وتمسك بعمقه الثقافي والإسلامي".

ولفت إلى أن كثيراً مما يقال عنه يتلاشى أمام تلك الحقائق التي يراها السائح بعينه، ثم ينقلها إلى غيره، مضيفاً أن "جزيرة العرب لها عمقها التاريخي والإنساني، الذي يجعل الناس يحبون أن يفيئوا إليها، خاصة من كانت له رغبة في النظر للحياة الإنسانية الممتدة عبر التاريخ".