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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

لأول مرة.. إصابات "كورونا" بالهند تتخطى الـ 200 ألف حالة بيوم واحد

سجلت 1038 وفاة خلال 24 ساعة ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفاً

للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، تجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد حاجز الـ200 ألف.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19"، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب سكاي نيوز عربية تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليوناً، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالي مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول الذي أدى إلى تقليص دخول عشرات الملايين في أنحاء البلاد.

لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصاً ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيوداً أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة.. إصابات "كورونا" بالهند تتخطى الـ 200 ألف حالة بيوم واحد
سبق

للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، تجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد حاجز الـ200 ألف.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19"، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب سكاي نيوز عربية تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليوناً، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالي مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول الذي أدى إلى تقليص دخول عشرات الملايين في أنحاء البلاد.

لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصاً ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيوداً أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
11:48 AM

لأول مرة.. إصابات "كورونا" بالهند تتخطى الـ 200 ألف حالة بيوم واحد

سجلت 1038 وفاة خلال 24 ساعة ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، تجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد حاجز الـ200 ألف.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19"، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب سكاي نيوز عربية تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليوناً، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالي مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول الذي أدى إلى تقليص دخول عشرات الملايين في أنحاء البلاد.

لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصاً ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيوداً أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

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