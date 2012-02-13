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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإحصاء الخليجي: قرابة 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.8%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.050 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.

مركز الإحصاء الخليجي فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء الخليجي: قرابة 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.8%
سبق

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:43 AM

الإحصاء الخليجي: قرابة 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.8%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.050 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

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