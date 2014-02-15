وأوضح "المرور"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ضبط مرور منطقة تبوك، قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين، معرّضاً حياته للخطر.

عرَّض حياته للخطر.. ضبط صاحب "فيديو قيادة المركبة على إطارين" بتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-15 ضبط مرور منطقة تبوك، قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين، معرّضاً حياته للخطر. وأوضح "المرور"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 09:14 AM

عرَّض حياته للخطر.. ضبط صاحب "فيديو قيادة المركبة على إطارين" بتبوك "المرور": ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام





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ضبط مرور منطقة تبوك، قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين، معرّضاً حياته للخطر.

وأوضح "المرور"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.