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"آل الشيخ" يبحث مع مفتي البوسنة العمل المشترك لخدمة الإسلام ونشر الوسطية

احتفى به خلال حفل عشاء حضره وكلاء الشؤون الإسلامية ومديرو العموم بالرياض

احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برئيس هيئة العلماء المفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه الليلة بديوان الوزارة بالرياض، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وعبّر الدكتور "كفازوفيتش" عن شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي وصفه بغير المستغرب عليه، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وكان رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك قد التقى الوزير آل الشيخ صباح اليوم وبحثا معًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل المشترك لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

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"آل الشيخ" يبحث مع مفتي البوسنة العمل المشترك لخدمة الإسلام ونشر الوسطية
سبق

احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برئيس هيئة العلماء المفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه الليلة بديوان الوزارة بالرياض، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وعبّر الدكتور "كفازوفيتش" عن شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي وصفه بغير المستغرب عليه، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وكان رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك قد التقى الوزير آل الشيخ صباح اليوم وبحثا معًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل المشترك لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:26 PM

"آل الشيخ" يبحث مع مفتي البوسنة العمل المشترك لخدمة الإسلام ونشر الوسطية

احتفى به خلال حفل عشاء حضره وكلاء الشؤون الإسلامية ومديرو العموم بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برئيس هيئة العلماء المفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه الليلة بديوان الوزارة بالرياض، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وعبّر الدكتور "كفازوفيتش" عن شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي وصفه بغير المستغرب عليه، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وكان رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك قد التقى الوزير آل الشيخ صباح اليوم وبحثا معًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل المشترك لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

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