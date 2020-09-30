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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان "الفكر الإرهابي"

بحضور ممثلي جمهوريتي سيراليون وجامبيا

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، الندوة الشهرية التاسعة بعنوان (الفكر الإرهابي) وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، وشارك في الندوة ممثلو جمهوريتيّ سيراليون وجامبيا المعتمدون لدى التحالف، وأدار الندوة العقيد سايمون شريف، رئيس وفد جمهورية سيراليون، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والفريق أول متقاعد رحيل شريف القائد العسكري لدى التحالف، وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بدور الفكر في التطرف والإرهاب، باعتباره أحد مجالات محاربة الإرهاب في التحالف الإسلامي.

وشملت الندوة أيضاً، على تعريف الفكر الإرهابي وتاريخ تطوره ودوره الكبير في نقل الرسائل التي تخاطب الضمير البشري بهدف تحفيز ودفع الأشخاص إلى تبنى هذه الأفكار الهدامة.

وتأتي هذه الندوة في سياق الندوات وورش العمل المعنيّة بالمجال الفكري والتي يقيمها مركز التحالف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان "الفكر الإرهابي"
سبق

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، الندوة الشهرية التاسعة بعنوان (الفكر الإرهابي) وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، وشارك في الندوة ممثلو جمهوريتيّ سيراليون وجامبيا المعتمدون لدى التحالف، وأدار الندوة العقيد سايمون شريف، رئيس وفد جمهورية سيراليون، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والفريق أول متقاعد رحيل شريف القائد العسكري لدى التحالف، وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بدور الفكر في التطرف والإرهاب، باعتباره أحد مجالات محاربة الإرهاب في التحالف الإسلامي.

وشملت الندوة أيضاً، على تعريف الفكر الإرهابي وتاريخ تطوره ودوره الكبير في نقل الرسائل التي تخاطب الضمير البشري بهدف تحفيز ودفع الأشخاص إلى تبنى هذه الأفكار الهدامة.

وتأتي هذه الندوة في سياق الندوات وورش العمل المعنيّة بالمجال الفكري والتي يقيمها مركز التحالف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
07:55 PM

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان "الفكر الإرهابي"

بحضور ممثلي جمهوريتي سيراليون وجامبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، الندوة الشهرية التاسعة بعنوان (الفكر الإرهابي) وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، وشارك في الندوة ممثلو جمهوريتيّ سيراليون وجامبيا المعتمدون لدى التحالف، وأدار الندوة العقيد سايمون شريف، رئيس وفد جمهورية سيراليون، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والفريق أول متقاعد رحيل شريف القائد العسكري لدى التحالف، وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بدور الفكر في التطرف والإرهاب، باعتباره أحد مجالات محاربة الإرهاب في التحالف الإسلامي.

وشملت الندوة أيضاً، على تعريف الفكر الإرهابي وتاريخ تطوره ودوره الكبير في نقل الرسائل التي تخاطب الضمير البشري بهدف تحفيز ودفع الأشخاص إلى تبنى هذه الأفكار الهدامة.

وتأتي هذه الندوة في سياق الندوات وورش العمل المعنيّة بالمجال الفكري والتي يقيمها مركز التحالف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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