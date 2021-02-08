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عُمان: استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر

السماح للمواطنين خارج السلطنة بالدخول بشرط الالتزام بالعزل

اعلنت سلطنة عُمان استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

وقالت وكالة الانباء العُمانية: تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.

واطّلعت اللجنة على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزاً لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

كما قرّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

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عُمان: استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر
سبق

اعلنت سلطنة عُمان استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

وقالت وكالة الانباء العُمانية: تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.

واطّلعت اللجنة على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزاً لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

كما قرّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
10:30 AM

عُمان: استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر

السماح للمواطنين خارج السلطنة بالدخول بشرط الالتزام بالعزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعلنت سلطنة عُمان استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

وقالت وكالة الانباء العُمانية: تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.

واطّلعت اللجنة على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزاً لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

كما قرّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

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