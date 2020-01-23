تضمّن الدليل الإرشادي لوزارة التعليم إجراءات التعامل مع حالات الإصابة، للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل هيئة الصحة العامة "وقاية". وبين الدليل الإرشادي أنه في حال رصد حالة تنتمي لفصل واحد فإنه يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي)، والتشديد كذلك على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى وفي حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي للفصل نفسه يتم إيقاف العمل بالفصل، لمدة 2 - 5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع. وأوضح الدليل الإرشادي أنه "في حال رصد حالة تنتمي لفصل مختلف ومخالط بشكل وثيق، يتم تعليق العمل في الفصول التي رُصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصول الأخرى بالمدرسة، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب تحديثات (وقاية)".

هذه آلية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا في مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عبدالعزيز الشهري سبق 2022-01-22 تضمّن الدليل الإرشادي لوزارة التعليم إجراءات التعامل مع حالات الإصابة، للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل هيئة الصحة العامة "وقاية".



وبين الدليل الإرشادي أنه في حال رصد حالة تنتمي لفصل واحد فإنه يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي)، والتشديد كذلك على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى وفي حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي للفصل نفسه يتم إيقاف العمل بالفصل، لمدة 2 - 5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.



وأوضح الدليل الإرشادي أنه "في حال رصد حالة تنتمي لفصل مختلف ومخالط بشكل وثيق، يتم تعليق العمل في الفصول التي رُصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصول الأخرى بالمدرسة، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب تحديثات (وقاية)".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 09:40 PM

هذه آلية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا في مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ضمن دليل هيئة الصحة العامة "وقاية"





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تضمّن الدليل الإرشادي لوزارة التعليم إجراءات التعامل مع حالات الإصابة، للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل هيئة الصحة العامة "وقاية".



وبين الدليل الإرشادي أنه في حال رصد حالة تنتمي لفصل واحد فإنه يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي)، والتشديد كذلك على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى وفي حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي للفصل نفسه يتم إيقاف العمل بالفصل، لمدة 2 - 5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.



وأوضح الدليل الإرشادي أنه "في حال رصد حالة تنتمي لفصل مختلف ومخالط بشكل وثيق، يتم تعليق العمل في الفصول التي رُصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصول الأخرى بالمدرسة، وحصر المخالطين والتعامل معهم حسب تحديثات (وقاية)".