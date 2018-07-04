النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

3 أدوات ذكية تغير طريقة تعاملك مع "واتسآب" تماماً

تحوله من وسيلة دردشة إلى أداة تساعدك في عملك

يعتقد الكثير من المستخدمين أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" أداة للتواصل الاجتماعي والدردشة فقط، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك وسائل عديدة يمكن أن يساهم فيها التطبيق.

ويقدم موقع "إنتربيرتر" ما وصفه بـ"3 نصائح سهلة وذكية يمكن أن تحول واتسآب إلى أداة لتعزيز النشاط التجاري بصورة مذهلة".

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن يستخدم "واتسآب" كأداة لوضع استراتيجية مثالية تشمل تحديد الجمهور المستهدف والعملاء الجدد، ما يخلق فعالية أكبر للنشاط التجاري الذي تقوم به.

وفند الموقع ما يوصف بالأدوات والحيل الثلاث الذكية التي يمكن استخدامها في "واتسآب":

- دعم 24 ساعة:

يمكن من خلال "واتسآب" تقديم خدمة دعم للعملاء سهلة ويسيرة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو مساعدة العملاء لتقديم أي معلومة أو مشورة حول منتجك أو خدماتك التي تقدمها.

- الترويج والتسويق:

يمكن أن تروج لمنتجاتك أو خدماتك من خلال فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، لكن عمليات التسويق أو الترويج عبر "واتسآب" يمكن أن تكون أقوى أثرا من أي وسيلة تواصل أخرى، خاصة لأنه يكون أكثر استهدافا للجمهور، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية، التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة لدفع حملات ترويج عبر مواقع التواصل الأخرى.

- خدمات فورية:

هناك تطبيقات توصيل مختلفة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لكن يمكنك أن تفعل هذا بسهولة ويسر من دون مواجهة المستخدمين أي صعوبات للتنقل بين التطبيقات، فيمكن إن يرسل أي مستخدم عن طلبه وعنوانه ووسيلة التواصل الخاصة به، ليرد عليه صاحب المنتج أو الخدمة فورا، لتصل إليه مباشرة عقب طلبه.

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

اعلان
3 أدوات ذكية تغير طريقة تعاملك مع "واتسآب" تماماً
سبق

يعتقد الكثير من المستخدمين أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" أداة للتواصل الاجتماعي والدردشة فقط، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك وسائل عديدة يمكن أن يساهم فيها التطبيق.

ويقدم موقع "إنتربيرتر" ما وصفه بـ"3 نصائح سهلة وذكية يمكن أن تحول واتسآب إلى أداة لتعزيز النشاط التجاري بصورة مذهلة".

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن يستخدم "واتسآب" كأداة لوضع استراتيجية مثالية تشمل تحديد الجمهور المستهدف والعملاء الجدد، ما يخلق فعالية أكبر للنشاط التجاري الذي تقوم به.

وفند الموقع ما يوصف بالأدوات والحيل الثلاث الذكية التي يمكن استخدامها في "واتسآب":

- دعم 24 ساعة:

يمكن من خلال "واتسآب" تقديم خدمة دعم للعملاء سهلة ويسيرة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو مساعدة العملاء لتقديم أي معلومة أو مشورة حول منتجك أو خدماتك التي تقدمها.

- الترويج والتسويق:

يمكن أن تروج لمنتجاتك أو خدماتك من خلال فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، لكن عمليات التسويق أو الترويج عبر "واتسآب" يمكن أن تكون أقوى أثرا من أي وسيلة تواصل أخرى، خاصة لأنه يكون أكثر استهدافا للجمهور، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية، التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة لدفع حملات ترويج عبر مواقع التواصل الأخرى.

- خدمات فورية:

هناك تطبيقات توصيل مختلفة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لكن يمكنك أن تفعل هذا بسهولة ويسر من دون مواجهة المستخدمين أي صعوبات للتنقل بين التطبيقات، فيمكن إن يرسل أي مستخدم عن طلبه وعنوانه ووسيلة التواصل الخاصة به، ليرد عليه صاحب المنتج أو الخدمة فورا، لتصل إليه مباشرة عقب طلبه.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:21 PM

3 أدوات ذكية تغير طريقة تعاملك مع "واتسآب" تماماً

تحوله من وسيلة دردشة إلى أداة تساعدك في عملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
5
11,703

يعتقد الكثير من المستخدمين أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" أداة للتواصل الاجتماعي والدردشة فقط، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك وسائل عديدة يمكن أن يساهم فيها التطبيق.

ويقدم موقع "إنتربيرتر" ما وصفه بـ"3 نصائح سهلة وذكية يمكن أن تحول واتسآب إلى أداة لتعزيز النشاط التجاري بصورة مذهلة".

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن يستخدم "واتسآب" كأداة لوضع استراتيجية مثالية تشمل تحديد الجمهور المستهدف والعملاء الجدد، ما يخلق فعالية أكبر للنشاط التجاري الذي تقوم به.

وفند الموقع ما يوصف بالأدوات والحيل الثلاث الذكية التي يمكن استخدامها في "واتسآب":

- دعم 24 ساعة:

يمكن من خلال "واتسآب" تقديم خدمة دعم للعملاء سهلة ويسيرة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو مساعدة العملاء لتقديم أي معلومة أو مشورة حول منتجك أو خدماتك التي تقدمها.

- الترويج والتسويق:

يمكن أن تروج لمنتجاتك أو خدماتك من خلال فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، لكن عمليات التسويق أو الترويج عبر "واتسآب" يمكن أن تكون أقوى أثرا من أي وسيلة تواصل أخرى، خاصة لأنه يكون أكثر استهدافا للجمهور، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية، التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة لدفع حملات ترويج عبر مواقع التواصل الأخرى.

- خدمات فورية:

هناك تطبيقات توصيل مختلفة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لكن يمكنك أن تفعل هذا بسهولة ويسر من دون مواجهة المستخدمين أي صعوبات للتنقل بين التطبيقات، فيمكن إن يرسل أي مستخدم عن طلبه وعنوانه ووسيلة التواصل الخاصة به، ليرد عليه صاحب المنتج أو الخدمة فورا، لتصل إليه مباشرة عقب طلبه.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة