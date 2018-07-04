3 أدوات ذكية تغير طريقة تعاملك مع "واتسآب" تماماً

تحوله من وسيلة دردشة إلى أداة تساعدك في عملك

يعتقد الكثير من المستخدمين أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" أداة للتواصل الاجتماعي والدردشة فقط، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك وسائل عديدة يمكن أن يساهم فيها التطبيق.

ويقدم موقع "إنتربيرتر" ما وصفه بـ"3 نصائح سهلة وذكية يمكن أن تحول واتسآب إلى أداة لتعزيز النشاط التجاري بصورة مذهلة".

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن يستخدم "واتسآب" كأداة لوضع استراتيجية مثالية تشمل تحديد الجمهور المستهدف والعملاء الجدد، ما يخلق فعالية أكبر للنشاط التجاري الذي تقوم به.

وفند الموقع ما يوصف بالأدوات والحيل الثلاث الذكية التي يمكن استخدامها في "واتسآب":

- دعم 24 ساعة:

يمكن من خلال "واتسآب" تقديم خدمة دعم للعملاء سهلة ويسيرة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو مساعدة العملاء لتقديم أي معلومة أو مشورة حول منتجك أو خدماتك التي تقدمها.

- الترويج والتسويق:

يمكن أن تروج لمنتجاتك أو خدماتك من خلال فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، لكن عمليات التسويق أو الترويج عبر "واتسآب" يمكن أن تكون أقوى أثرا من أي وسيلة تواصل أخرى، خاصة لأنه يكون أكثر استهدافا للجمهور، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية، التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة لدفع حملات ترويج عبر مواقع التواصل الأخرى.

- خدمات فورية:

هناك تطبيقات توصيل مختلفة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لكن يمكنك أن تفعل هذا بسهولة ويسر من دون مواجهة المستخدمين أي صعوبات للتنقل بين التطبيقات، فيمكن إن يرسل أي مستخدم عن طلبه وعنوانه ووسيلة التواصل الخاصة به، ليرد عليه صاحب المنتج أو الخدمة فورا، لتصل إليه مباشرة عقب طلبه.