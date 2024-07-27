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مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها في خدمة الحجاج بمطار سكارنوا هاتا بجاكرتا

لتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسكهم

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها بمطار سكارنوا هاتا الدولي في جاكرتا لخدمة حجاج إندونيسيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام الجاري.

وأعرب الحجاج الإندونيسيون عن سعادتهم بالأعمال الجليلة التي تقدمها لهم المبادرة، مثمنين ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في دول المبادرة لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم مروراً بوصولهم المملكة وحتى مغادرتهم المملكة بعد انقضاء مناسك الحج.

وحظيت المبادرة باهتمام الحكومة الإندونيسية حيث قام نائب الرئيس الإندونيسي محمد كالا بتدشين المبادرة في مطلع شهر ذي القعدة مع الفريق الإشرافي للمبادرة، وتوالى كبار المسؤولين في إندونيسيا على زيارة صالة أعمال المبادرة وتوديع الحجاج الإندونيسيين والسعادة تغمرهم فرحاً بالذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقار إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار.

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مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها في خدمة الحجاج بمطار سكارنوا هاتا بجاكرتا
سبق

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها بمطار سكارنوا هاتا الدولي في جاكرتا لخدمة حجاج إندونيسيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام الجاري.

وأعرب الحجاج الإندونيسيون عن سعادتهم بالأعمال الجليلة التي تقدمها لهم المبادرة، مثمنين ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في دول المبادرة لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم مروراً بوصولهم المملكة وحتى مغادرتهم المملكة بعد انقضاء مناسك الحج.

وحظيت المبادرة باهتمام الحكومة الإندونيسية حيث قام نائب الرئيس الإندونيسي محمد كالا بتدشين المبادرة في مطلع شهر ذي القعدة مع الفريق الإشرافي للمبادرة، وتوالى كبار المسؤولين في إندونيسيا على زيارة صالة أعمال المبادرة وتوديع الحجاج الإندونيسيين والسعادة تغمرهم فرحاً بالذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقار إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
06:36 PM

مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها في خدمة الحجاج بمطار سكارنوا هاتا بجاكرتا

لتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسكهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها بمطار سكارنوا هاتا الدولي في جاكرتا لخدمة حجاج إندونيسيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام الجاري.

وأعرب الحجاج الإندونيسيون عن سعادتهم بالأعمال الجليلة التي تقدمها لهم المبادرة، مثمنين ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في دول المبادرة لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم مروراً بوصولهم المملكة وحتى مغادرتهم المملكة بعد انقضاء مناسك الحج.

وحظيت المبادرة باهتمام الحكومة الإندونيسية حيث قام نائب الرئيس الإندونيسي محمد كالا بتدشين المبادرة في مطلع شهر ذي القعدة مع الفريق الإشرافي للمبادرة، وتوالى كبار المسؤولين في إندونيسيا على زيارة صالة أعمال المبادرة وتوديع الحجاج الإندونيسيين والسعادة تغمرهم فرحاً بالذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقار إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار.

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