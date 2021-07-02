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"وكيل الباحة" يواسي "الشهري" في وفاة والدته وينقل تعازي أمير المنطقة

تلقى العزاء من عددٍ من أعضاء "الشورى" والمحافظين والإعلاميين

تلقى الزميل عبدالعزيز الشهري محرر "سبق" في الباحة برقية عزاء ومواساة في وفاة والدته، من وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، كما نقل تعازي سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال وكيل امارة الباحة في برقيته "تلقينا نبأ وفاة والدتكم يرحمها الله، نعزيكم في فقيدتكم سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. كما ننقل لكم تعازي ومواساة سيدي أمير منطقة الباحة".

كما تلقى " الشهري" وأشقاؤه اتصالات التعزية من عددٍ من أعضاء مجلس الشورى ومحافظي المحافظات بالباحة وعسير والمسؤولين والإعلاميين.

فيما رفع " الشهري" وأشقاؤه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى أمير منطقة الباحة، ووكيل الإمارة وإلى كل من واساهم في مصابهم، داعين الله ألّا يُري أحداً مكروهاً، وأن يجزل لهم المثوبة وأن يغفر لفقيدتهم.

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"وكيل الباحة" يواسي "الشهري" في وفاة والدته وينقل تعازي أمير المنطقة
سبق

تلقى الزميل عبدالعزيز الشهري محرر "سبق" في الباحة برقية عزاء ومواساة في وفاة والدته، من وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، كما نقل تعازي سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال وكيل امارة الباحة في برقيته "تلقينا نبأ وفاة والدتكم يرحمها الله، نعزيكم في فقيدتكم سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. كما ننقل لكم تعازي ومواساة سيدي أمير منطقة الباحة".

كما تلقى " الشهري" وأشقاؤه اتصالات التعزية من عددٍ من أعضاء مجلس الشورى ومحافظي المحافظات بالباحة وعسير والمسؤولين والإعلاميين.

فيما رفع " الشهري" وأشقاؤه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى أمير منطقة الباحة، ووكيل الإمارة وإلى كل من واساهم في مصابهم، داعين الله ألّا يُري أحداً مكروهاً، وأن يجزل لهم المثوبة وأن يغفر لفقيدتهم.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:05 AM

"وكيل الباحة" يواسي "الشهري" في وفاة والدته وينقل تعازي أمير المنطقة

تلقى العزاء من عددٍ من أعضاء "الشورى" والمحافظين والإعلاميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تلقى الزميل عبدالعزيز الشهري محرر "سبق" في الباحة برقية عزاء ومواساة في وفاة والدته، من وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، كما نقل تعازي سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال وكيل امارة الباحة في برقيته "تلقينا نبأ وفاة والدتكم يرحمها الله، نعزيكم في فقيدتكم سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. كما ننقل لكم تعازي ومواساة سيدي أمير منطقة الباحة".

كما تلقى " الشهري" وأشقاؤه اتصالات التعزية من عددٍ من أعضاء مجلس الشورى ومحافظي المحافظات بالباحة وعسير والمسؤولين والإعلاميين.

فيما رفع " الشهري" وأشقاؤه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى أمير منطقة الباحة، ووكيل الإمارة وإلى كل من واساهم في مصابهم، داعين الله ألّا يُري أحداً مكروهاً، وأن يجزل لهم المثوبة وأن يغفر لفقيدتهم.

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