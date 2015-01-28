وتفصيلاً .. أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.

تونس تسجل 1661 إصابة جديدة بكورونا و 76 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-28 سجلت تونس 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتفصيلاً .. أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 01:42 AM

تونس تسجل 1661 إصابة جديدة بكورونا و 76 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 202.323 والوفيات 6446 شخصًا





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سجلت تونس 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتفصيلاً .. أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.