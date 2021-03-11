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"فايزر" ترفع إنتاجية لقاح "كورونا" 100 مليون جرعة خلال 2021

ستسلم الحكومة الأمريكية 120 مليون مصل خلال مارس

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، اليوم (الخميس)، بأن "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك"، ستتجاوزان هدفهما المتوقع لإنتاجية لقاح كورونا لعام 2021، بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بزيادة 100 مليون جرعة إضافية.

وقال "بورلا": "سنتجاوز بشكل واضح هذا العام الملياري جرعة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوقع أن تبلغ الإنتاجية 2.4 مليار جرعة ارتفاعًا من 2.3 مليار.

وأشار رئيس "فايزر" إلى أن الشركة ستفي بالتزامها بتزويد الحكومة الأمريكية بـ120 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية مارس الجاري.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"فايزر" ترفع إنتاجية لقاح "كورونا" 100 مليون جرعة خلال 2021
سبق

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، اليوم (الخميس)، بأن "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك"، ستتجاوزان هدفهما المتوقع لإنتاجية لقاح كورونا لعام 2021، بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بزيادة 100 مليون جرعة إضافية.

وقال "بورلا": "سنتجاوز بشكل واضح هذا العام الملياري جرعة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوقع أن تبلغ الإنتاجية 2.4 مليار جرعة ارتفاعًا من 2.3 مليار.

وأشار رئيس "فايزر" إلى أن الشركة ستفي بالتزامها بتزويد الحكومة الأمريكية بـ120 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية مارس الجاري.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
08:44 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:23 PM

"فايزر" ترفع إنتاجية لقاح "كورونا" 100 مليون جرعة خلال 2021

ستسلم الحكومة الأمريكية 120 مليون مصل خلال مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، اليوم (الخميس)، بأن "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك"، ستتجاوزان هدفهما المتوقع لإنتاجية لقاح كورونا لعام 2021، بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بزيادة 100 مليون جرعة إضافية.

وقال "بورلا": "سنتجاوز بشكل واضح هذا العام الملياري جرعة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوقع أن تبلغ الإنتاجية 2.4 مليار جرعة ارتفاعًا من 2.3 مليار.

وأشار رئيس "فايزر" إلى أن الشركة ستفي بالتزامها بتزويد الحكومة الأمريكية بـ120 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية مارس الجاري.

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38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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