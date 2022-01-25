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"منصات العقارية" مسوّق لعقارات مجموعة "حسين بكري قزاز" بالمملكة

تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.. والطرح قريباً

وقّعت شركة "منصات العقارية" عقد تسويق لمجموعة من عقارات مجموعة قزاز.

قام بالتوقيع كل من الدكتور محمد حسين بكري قزاز؛ وعاصم حسين بكري قزاز؛ وأسامة حسين بكري قزاز؛ مع الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد بن شاكر المبيض؛ لتصبح شركة منصات العقارية مسوّقاً لعقارات مجموعة حسين بكري قزاز -رحمه الله- في عددٍ من مدن المملكة.

وسيتم قريباً طرح العقارات للبيع للراغبين في الشراء، وهي تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منصات العقارية" مسوّق لعقارات مجموعة "حسين بكري قزاز" بالمملكة
سبق

وقّعت شركة "منصات العقارية" عقد تسويق لمجموعة من عقارات مجموعة قزاز.

قام بالتوقيع كل من الدكتور محمد حسين بكري قزاز؛ وعاصم حسين بكري قزاز؛ وأسامة حسين بكري قزاز؛ مع الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد بن شاكر المبيض؛ لتصبح شركة منصات العقارية مسوّقاً لعقارات مجموعة حسين بكري قزاز -رحمه الله- في عددٍ من مدن المملكة.

وسيتم قريباً طرح العقارات للبيع للراغبين في الشراء، وهي تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:19 PM

"منصات العقارية" مسوّق لعقارات مجموعة "حسين بكري قزاز" بالمملكة

تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.. والطرح قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة "منصات العقارية" عقد تسويق لمجموعة من عقارات مجموعة قزاز.

قام بالتوقيع كل من الدكتور محمد حسين بكري قزاز؛ وعاصم حسين بكري قزاز؛ وأسامة حسين بكري قزاز؛ مع الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد بن شاكر المبيض؛ لتصبح شركة منصات العقارية مسوّقاً لعقارات مجموعة حسين بكري قزاز -رحمه الله- في عددٍ من مدن المملكة.

وسيتم قريباً طرح العقارات للبيع للراغبين في الشراء، وهي تعد من أفضل العقارات المميزة من حيث الموقع والأهمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

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