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مدير تعليم جازان: الدراسة بمدارس الحد الجنوبي على الوجه الأمثل

ناقش مع منسوبيها رفع مستوى التعلم

قال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن سير الدراسة بمدارس الحد الجنوبي، التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث، ومكتب تعليم صامطة؛ تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، بما يضمن تحسين نواتج التعلم.

وأضاف "أبو هادي" أنه ناقش اليوم مع منسوبيها، خلال زيارته، أبرز احتياجاتها وسبل تقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود القيادات المدرسية في الميدان، والتي كانت سببًا في تميز المدارس وتهيئة البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات لأداء دورهم على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع للقيادات التعليمية، وبحث سبل معالجة التحديات التي قد تواجههم في الميدان، والعمل على حلّها والحوار معهم حول أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

مدير تعليم جازان مدارس الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم جازان: الدراسة بمدارس الحد الجنوبي على الوجه الأمثل
سبق

قال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن سير الدراسة بمدارس الحد الجنوبي، التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث، ومكتب تعليم صامطة؛ تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، بما يضمن تحسين نواتج التعلم.

وأضاف "أبو هادي" أنه ناقش اليوم مع منسوبيها، خلال زيارته، أبرز احتياجاتها وسبل تقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود القيادات المدرسية في الميدان، والتي كانت سببًا في تميز المدارس وتهيئة البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات لأداء دورهم على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع للقيادات التعليمية، وبحث سبل معالجة التحديات التي قد تواجههم في الميدان، والعمل على حلّها والحوار معهم حول أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
04:23 PM

مدير تعليم جازان: الدراسة بمدارس الحد الجنوبي على الوجه الأمثل

ناقش مع منسوبيها رفع مستوى التعلم

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فهد كاملي - جازان
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قال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن سير الدراسة بمدارس الحد الجنوبي، التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث، ومكتب تعليم صامطة؛ تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، بما يضمن تحسين نواتج التعلم.

وأضاف "أبو هادي" أنه ناقش اليوم مع منسوبيها، خلال زيارته، أبرز احتياجاتها وسبل تقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود القيادات المدرسية في الميدان، والتي كانت سببًا في تميز المدارس وتهيئة البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات لأداء دورهم على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع للقيادات التعليمية، وبحث سبل معالجة التحديات التي قد تواجههم في الميدان، والعمل على حلّها والحوار معهم حول أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

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