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جمعية حائل الخضراء تدشن مبادرة زرع شجرتين أمام كل منزل مجانًا

كمرحلة أولى قبل إطلاقها على مستوى المنطقة

أطلقت جمعية حائل الخضراء، أولى مبادراتها لزراعة شجرتين أمام كل منزل بمدينة حائل، كمرحلة أولى قبل إطلاقها على مستوى المنطقة.

وقال رئيس الجمعية عبد الله بن عبد العزيز الجلعود: إن المبادرة تتمثل بزراعة شجرتين أمام كل منزل، مجاناً، واعتناء صاحب المنزل بسقيها، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بين الرابطة والمواطنين.

وخصّصت الجمعية رابطاً إلكترونيّاً لتسجيل الراغبين في المشاركة بالمبادرة، بتسجيل الراغب في المشاركة (اسمه والحي الذي يسكن فيه ورقم هاتفه).

وأضاف "الجلعود" أن عدد المسجلين في أول يومين وصل إلى أكثر من 1500 مشارك.

وكوّنت الجمعية لجانًا فرعية، تمثلت في: لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، وأخرى للدعم الفني، واللجنة الإعلامية.

وفي لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، جرى إسناد مهام التوزيع للأعضاء الأقرب بحسب حي المشارك.

ووجدت تلك المبادرة استحسان أهالي مدينة حائل، وعرض أحدهم تبرعًا بالشتلات في كامل الشارع الذي يقع به منزله ولجيرانه الذين شاركوا في المبادرة.

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جمعية حائل الخضراء تدشن مبادرة زرع شجرتين أمام كل منزل مجانًا
سبق

أطلقت جمعية حائل الخضراء، أولى مبادراتها لزراعة شجرتين أمام كل منزل بمدينة حائل، كمرحلة أولى قبل إطلاقها على مستوى المنطقة.

وقال رئيس الجمعية عبد الله بن عبد العزيز الجلعود: إن المبادرة تتمثل بزراعة شجرتين أمام كل منزل، مجاناً، واعتناء صاحب المنزل بسقيها، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بين الرابطة والمواطنين.

وخصّصت الجمعية رابطاً إلكترونيّاً لتسجيل الراغبين في المشاركة بالمبادرة، بتسجيل الراغب في المشاركة (اسمه والحي الذي يسكن فيه ورقم هاتفه).

وأضاف "الجلعود" أن عدد المسجلين في أول يومين وصل إلى أكثر من 1500 مشارك.

وكوّنت الجمعية لجانًا فرعية، تمثلت في: لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، وأخرى للدعم الفني، واللجنة الإعلامية.

وفي لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، جرى إسناد مهام التوزيع للأعضاء الأقرب بحسب حي المشارك.

ووجدت تلك المبادرة استحسان أهالي مدينة حائل، وعرض أحدهم تبرعًا بالشتلات في كامل الشارع الذي يقع به منزله ولجيرانه الذين شاركوا في المبادرة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
07:04 PM

جمعية حائل الخضراء تدشن مبادرة زرع شجرتين أمام كل منزل مجانًا

كمرحلة أولى قبل إطلاقها على مستوى المنطقة

A A A
خالد السليمي - حائل
2
820

أطلقت جمعية حائل الخضراء، أولى مبادراتها لزراعة شجرتين أمام كل منزل بمدينة حائل، كمرحلة أولى قبل إطلاقها على مستوى المنطقة.

وقال رئيس الجمعية عبد الله بن عبد العزيز الجلعود: إن المبادرة تتمثل بزراعة شجرتين أمام كل منزل، مجاناً، واعتناء صاحب المنزل بسقيها، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بين الرابطة والمواطنين.

وخصّصت الجمعية رابطاً إلكترونيّاً لتسجيل الراغبين في المشاركة بالمبادرة، بتسجيل الراغب في المشاركة (اسمه والحي الذي يسكن فيه ورقم هاتفه).

وأضاف "الجلعود" أن عدد المسجلين في أول يومين وصل إلى أكثر من 1500 مشارك.

وكوّنت الجمعية لجانًا فرعية، تمثلت في: لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، وأخرى للدعم الفني، واللجنة الإعلامية.

وفي لجنة الاستقبال وتوزيع الشتلات، جرى إسناد مهام التوزيع للأعضاء الأقرب بحسب حي المشارك.

ووجدت تلك المبادرة استحسان أهالي مدينة حائل، وعرض أحدهم تبرعًا بالشتلات في كامل الشارع الذي يقع به منزله ولجيرانه الذين شاركوا في المبادرة.

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