وزير الرياضة " الفيصل" للهلاليين:" أداء مشرّف ومستوى رائع .. ما قصرتوا والقادم أجمل "

عرض كبير رغم الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم

وصف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أداء فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بالمشرف والرائع، رغم الخسارة بهدف دون مقابل.

وقال " الفيصل " من خلال حسابه في " تويتر": خيرها في غيرها لممثل وطننا فريق الهلال، أداء مشرّف ومستوى رائع .. ماقصرتوا والقادم أجمل " .

ويواجه الهلال السعودي نظيره الأهلي المصري على البرونزية (المركز الثالث)، فيما يلتقي تشيلسي نظيره بالميراس البرازيلي في النهائي.