تزايد إصابات "كورونا" يثير قلق بريطانيا

"هانكوك" شدّد على اتباع الإجراءات

أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن قلق الحكومة البريطانية من الزيادة الحادة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، التي سجلت 2.988 حالة اليوم (الأحد)، في أعلى قفزة في الإصابات منذ مايو (أيار).

وقال "هانكوك": "إن الزيادة في عدد الحالات التي شهدناها اليوم مقلقة، والحالات معظمها بين أناس أصغر سنًّا، لكننا شهدنا في دول أخرى بأنحاء العالم وفي أوروبا أن تلك الزيادة في الحالات بين صغار السن تقود إلى زيادة بين كل فئات السكان بوجه عام".

وشدّد أن على الجميع اتباعَ قواعد التباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفشي العدوى.

وبيّن "هانكوك" أن الحكومة ستواصل استخدام إجراءات العزل العام محليًّا، للمساعدة في كبح تفشي المرض، لكن التباعد الاجتماعي سيظل هو خط الدفاع الأول.





كانت معدلات الإصابات اليومية قد بدأت تتزايد في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أن عدد المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات وعدد الوفيات ظل عند معدلات منخفضة.