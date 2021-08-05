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رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة تُواعد جازان.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (صبيا، وبيش، وأبو عريش، وضمد، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة تُواعد جازان.. والأرصاد ينبه
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (صبيا، وبيش، وأبو عريش، وضمد، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:08 AM

رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة تُواعد جازان.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (صبيا، وبيش، وأبو عريش، وضمد، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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