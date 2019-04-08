"أبو ساق" للمرتبة ١١ بإدارة سجن أبها

صدرت الموافقة على ترقية مدير شعبة الرعاية الاجتماعية والنفسية بإدارة سجن أبها، عبدالله حسين أبو ساق، للمرتبة الحادية عشرة.
وتلقى "أبو ساق" تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء.
صدرت الموافقة على ترقية مدير شعبة الرعاية الاجتماعية والنفسية بإدارة سجن أبها، عبدالله حسين أبو ساق، للمرتبة الحادية عشرة.
وتلقى "أبو ساق" تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء.
صدرت الموافقة على ترقية مدير شعبة الرعاية الاجتماعية والنفسية بإدارة سجن أبها، عبدالله حسين أبو ساق، للمرتبة الحادية عشرة.
وتلقى "أبو ساق" تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء.
صدرت الموافقة على ترقية مدير شعبة الرعاية الاجتماعية والنفسية بإدارة سجن أبها، عبدالله حسين أبو ساق، للمرتبة الحادية عشرة.
وتلقى "أبو ساق" تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء.