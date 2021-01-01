"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة
الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية
ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
حالة الطقس
المدينة المنورة
"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-01
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية
ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:23 PM
"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة
الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية
ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .