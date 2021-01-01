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"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:23 PM

"الوطني للأرصاد": سحب ممطرة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظة الحناكية.. وتستمر لـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتضمن سحبًا رعدية

ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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