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"آل الشيخ" و"الدويش" يناقشان تعزيز القيم الدينية لدى السجناء

لدى استقبال وزير الشؤون الإسلامية لمدير عام السجون اليوم

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، والوفد المرافق له.

وقدّم الوزير في مستهل اللقاء، التهنئة للواء الدويش على تكليفه مديرًا عامًّا للسجون بالمملكة؛ متمنيًا له التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

بدوره، ثمّن الدويش الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجالات التوعية والإرشاد ونشر قيم الوسطية والاعتدال والعناية ببيوت الله ومرتاديها؛ منوهًا بالبرامج الدعوية المتنوعة التي قدّمتها الوزارة، والتي كان لها بالغ الأثر في غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى جميع المستفيدين منها.

الجدير بالذكر أن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الجانبين؛ خاصة ما يتعلق بجانب التوعية والإرشاد، وتعزيز القيم الدينية لدى السجناء عبر البرامج الدعوية المتنوعة.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" و"الدويش" يناقشان تعزيز القيم الدينية لدى السجناء
سبق

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، والوفد المرافق له.

وقدّم الوزير في مستهل اللقاء، التهنئة للواء الدويش على تكليفه مديرًا عامًّا للسجون بالمملكة؛ متمنيًا له التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

بدوره، ثمّن الدويش الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجالات التوعية والإرشاد ونشر قيم الوسطية والاعتدال والعناية ببيوت الله ومرتاديها؛ منوهًا بالبرامج الدعوية المتنوعة التي قدّمتها الوزارة، والتي كان لها بالغ الأثر في غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى جميع المستفيدين منها.

الجدير بالذكر أن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الجانبين؛ خاصة ما يتعلق بجانب التوعية والإرشاد، وتعزيز القيم الدينية لدى السجناء عبر البرامج الدعوية المتنوعة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:14 PM

"آل الشيخ" و"الدويش" يناقشان تعزيز القيم الدينية لدى السجناء

لدى استقبال وزير الشؤون الإسلامية لمدير عام السجون اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، والوفد المرافق له.

وقدّم الوزير في مستهل اللقاء، التهنئة للواء الدويش على تكليفه مديرًا عامًّا للسجون بالمملكة؛ متمنيًا له التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

بدوره، ثمّن الدويش الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجالات التوعية والإرشاد ونشر قيم الوسطية والاعتدال والعناية ببيوت الله ومرتاديها؛ منوهًا بالبرامج الدعوية المتنوعة التي قدّمتها الوزارة، والتي كان لها بالغ الأثر في غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى جميع المستفيدين منها.

الجدير بالذكر أن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الجانبين؛ خاصة ما يتعلق بجانب التوعية والإرشاد، وتعزيز القيم الدينية لدى السجناء عبر البرامج الدعوية المتنوعة.

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