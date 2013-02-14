"الوطني للأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية على نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 2 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 2 مساءً.رياح أتربة نجران الأرصاد
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 2 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 2 مساءً.