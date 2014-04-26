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"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف

بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر وحدة المسؤولية الاجتماعية التابعة لها، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أجهزة ذكية لمرضى السرطان، بالتعاون مع جمعية وريف الخيرية، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وبموجب المبادرة سيتم تسليم 50 هاتفاً ذكياً للمرضى بهدف الإسهام في تمكين الرقمنة وخدمة للمجتمع عبر مبادرات إنسانية، وتساعد المرضى على الاستفادة من التقنية والتطبيقات المهمة العديدة، وفي مقدمتها تطبيقات "توكلنا وتباعد وصحتي".

تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها، وفي مقدمتها تسريع دخولهم من خلال تعبئة بياناتهم وتوثيقها عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وضبط العملية الطبية دون اللجوء إلى الطرق التقليدية.

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"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف
سبق

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر وحدة المسؤولية الاجتماعية التابعة لها، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أجهزة ذكية لمرضى السرطان، بالتعاون مع جمعية وريف الخيرية، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وبموجب المبادرة سيتم تسليم 50 هاتفاً ذكياً للمرضى بهدف الإسهام في تمكين الرقمنة وخدمة للمجتمع عبر مبادرات إنسانية، وتساعد المرضى على الاستفادة من التقنية والتطبيقات المهمة العديدة، وفي مقدمتها تطبيقات "توكلنا وتباعد وصحتي".

تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها، وفي مقدمتها تسريع دخولهم من خلال تعبئة بياناتهم وتوثيقها عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وضبط العملية الطبية دون اللجوء إلى الطرق التقليدية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:48 PM

"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف

بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر وحدة المسؤولية الاجتماعية التابعة لها، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أجهزة ذكية لمرضى السرطان، بالتعاون مع جمعية وريف الخيرية، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وبموجب المبادرة سيتم تسليم 50 هاتفاً ذكياً للمرضى بهدف الإسهام في تمكين الرقمنة وخدمة للمجتمع عبر مبادرات إنسانية، وتساعد المرضى على الاستفادة من التقنية والتطبيقات المهمة العديدة، وفي مقدمتها تطبيقات "توكلنا وتباعد وصحتي".

تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها، وفي مقدمتها تسريع دخولهم من خلال تعبئة بياناتهم وتوثيقها عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وضبط العملية الطبية دون اللجوء إلى الطرق التقليدية.

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