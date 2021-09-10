النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً يبيع وينقل حطباً محلياً بالرياض

غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي جرى رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري ضُبط المعلن وبحوزته 4.16 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية جميعها بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً يبيع وينقل حطباً محلياً بالرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي جرى رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري ضُبط المعلن وبحوزته 4.16 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية جميعها بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
10:34 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً يبيع وينقل حطباً محلياً بالرياض

غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
974

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي جرى رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري ضُبط المعلن وبحوزته 4.16 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية جميعها بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,911

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة