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هايتي توقف مزيدًا من المشتبهين باغتيال رئيسها

استمرار الاشتباكات بين الأمن والمسلحين

أوقفت قوات الأمن في هايتي، اليوم (الخميس)، المزيد من الأشخاص الذين تشتبه في تورطهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، أمس، بحسب ما أفادت "رويترز.

وأوضح مسؤولون أن قوات الشرطة والجيش تطوق المسلحين منذ أمس، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

وأعلنت الشرطة مقتل أربعة مرتزقة، واعتقال اثنين آخرين بعد الاغتيال.

وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة، اليوم، بإحالة منفذي الاغتيال إلى القضاء على وجه السرعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هايتي توقف مزيدًا من المشتبهين باغتيال رئيسها
سبق

أوقفت قوات الأمن في هايتي، اليوم (الخميس)، المزيد من الأشخاص الذين تشتبه في تورطهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، أمس، بحسب ما أفادت "رويترز.

وأوضح مسؤولون أن قوات الشرطة والجيش تطوق المسلحين منذ أمس، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

وأعلنت الشرطة مقتل أربعة مرتزقة، واعتقال اثنين آخرين بعد الاغتيال.

وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة، اليوم، بإحالة منفذي الاغتيال إلى القضاء على وجه السرعة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:02 PM

هايتي توقف مزيدًا من المشتبهين باغتيال رئيسها

استمرار الاشتباكات بين الأمن والمسلحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقفت قوات الأمن في هايتي، اليوم (الخميس)، المزيد من الأشخاص الذين تشتبه في تورطهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، أمس، بحسب ما أفادت "رويترز.

وأوضح مسؤولون أن قوات الشرطة والجيش تطوق المسلحين منذ أمس، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

وأعلنت الشرطة مقتل أربعة مرتزقة، واعتقال اثنين آخرين بعد الاغتيال.

وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة، اليوم، بإحالة منفذي الاغتيال إلى القضاء على وجه السرعة.

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