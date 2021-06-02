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"الزكاة والضريبة" تعلن إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" بنسخته الرابعة

لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة، لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

ويهدف برنامج "بناء الكفاءات" إلى تأهيل حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية عبر تطوير المهارات العلمية للخريجيـن وإتاحة فرصة التطبيق العملي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة، ستمكّن الخريجين من امتلاك المهارات المهنية المناسبة أثناء البرنامج للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ويُنفَّذ البرنامج من خلال أكاديمية الهيئة التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، ويطرح فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج؛ أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

ويشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما، وألا يزيد عمر خريج البكالوريوس على 25 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير عن 27 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج ، وأن يكون حائزاً على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن التقديم على برنامج "بناء الكفاءات" عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى الثاني من شهر يوليو المقبل.

وتُعلَن النتائج في 19 أغسطس لينطلق التدريب في 12 سبتمبر من العام الجاري.

يُذكر أن الهيئة أصدرت دليلًا خاصًّا للنسخة الرابعة لبرنامج بناء الكفاءات يتضمن مزايا البرنامج ومساراته التدريبية وشروط الالتحاق به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة" تعلن إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" بنسخته الرابعة
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة، لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

ويهدف برنامج "بناء الكفاءات" إلى تأهيل حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية عبر تطوير المهارات العلمية للخريجيـن وإتاحة فرصة التطبيق العملي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة، ستمكّن الخريجين من امتلاك المهارات المهنية المناسبة أثناء البرنامج للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ويُنفَّذ البرنامج من خلال أكاديمية الهيئة التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، ويطرح فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج؛ أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

ويشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما، وألا يزيد عمر خريج البكالوريوس على 25 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير عن 27 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج ، وأن يكون حائزاً على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن التقديم على برنامج "بناء الكفاءات" عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى الثاني من شهر يوليو المقبل.

وتُعلَن النتائج في 19 أغسطس لينطلق التدريب في 12 سبتمبر من العام الجاري.

يُذكر أن الهيئة أصدرت دليلًا خاصًّا للنسخة الرابعة لبرنامج بناء الكفاءات يتضمن مزايا البرنامج ومساراته التدريبية وشروط الالتحاق به.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:14 PM

"الزكاة والضريبة" تعلن إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" بنسخته الرابعة

لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة، لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

ويهدف برنامج "بناء الكفاءات" إلى تأهيل حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية عبر تطوير المهارات العلمية للخريجيـن وإتاحة فرصة التطبيق العملي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة، ستمكّن الخريجين من امتلاك المهارات المهنية المناسبة أثناء البرنامج للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ويُنفَّذ البرنامج من خلال أكاديمية الهيئة التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، ويطرح فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج؛ أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

ويشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما، وألا يزيد عمر خريج البكالوريوس على 25 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير عن 27 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج ، وأن يكون حائزاً على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن التقديم على برنامج "بناء الكفاءات" عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى الثاني من شهر يوليو المقبل.

وتُعلَن النتائج في 19 أغسطس لينطلق التدريب في 12 سبتمبر من العام الجاري.

يُذكر أن الهيئة أصدرت دليلًا خاصًّا للنسخة الرابعة لبرنامج بناء الكفاءات يتضمن مزايا البرنامج ومساراته التدريبية وشروط الالتحاق به.

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