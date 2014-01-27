النسخة الأكبر على الإطلاق.. قرعة أبطال آسيا تسفر عن مواجهات مثيرة

4 فِرَق سعودية و10 مجموعات بينها 5 من غرب آسيا ومثلها لشرق القارة

أسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021؛ حيث تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية لانطلاق النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وتم تقسيم الأندية المشاركة الـ40 في دور المجموعات على 10 مجموعات؛ حيث كان من ضمنها خمس مجموعات في منطقة غرب آسيا، وخمس مجموعات في منطقة الشرق.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبُ المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ومن بين الأندية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة: الوحدات الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي، ويونايتد سيتي الفلبيني، وتامبنيز روفرز السنغافوري، وفيتل الفيتنامي.

ويلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا: باثوم يونايتد التايلاندي، وفيتيل الفيتنامي، والفريق المتأهل من التصفيات (1).

في المقابل جاء الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019 في المجموعة الأولى إلى جانب شباب الأهلي دبي الإماراتي، والاستقلال الطاجيكي، والفريق المتأهل من التصفيات (1).

قرعة دور المجموعات

الغرب

- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (2).

- المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، (الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

- المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (4).

الشرق

- المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).

- المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).

الأدوار التمهيدية

غرب آسيا

التصفيات:

1- الغرافة (قطر)- أي جي ام كي (أوزبكستان)

2- الوحدة (السعودية)- القوة الجوية (العراق)

3- فولاد خوزستان (إيران)- العين (الإمارات)

4- الوحدة (الإمارات)- الزوراء (العراق)

شرق آسيا

الدور التمهيدي

1- بريسبان روار (أستراليا)- كايا ايلويلو (الفلبين)

2- ملبورن سيتي (أستراليا)- شان يونايتد (ميانمار)

التصفيات

1- بكين (الصين)- الفائز من مباراة الدور التمهيدي (1)

2- سيريزو أوساكا (اليابان)- الفائز من مباراة الدور التمهيدي (2)

3- بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)- باتشابوري (تايلاند)

4- دايغو (كوريا الجنوبية)- تشيانغراي يونايتد (تايلاند).

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أوقعت الوحدة الذي يشارك للمرة الأولى مع القوة الجوية العراقي في الملحق

قرعة دوري أبطال آسيا.. مجموعات متوازنة للهلال والنصر والأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، التي جرت اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع الهلال؛ بطل الدوري السعودي وحامل لقب النسخة قبل الماضية من أبطال آسيا، في المجموعة الأولى مع شباب الأهلي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والمتأهل من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وأوقعت القرعة التي جرت بشكل افتراضي تطبيقاً للاحترازات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) النصر؛ وصيف الدوري، في المجموعة الرابعة مع السد القطري والوحدات الأردني والمتأهل من ملحق مباراة فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

وجاء الأهلي؛ ثالث الدوري، في المجموعة الثالثة مع الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وأوقعت القرعة الوحدة؛ رابع الدوري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للمحترفين، مع القوة الجوية العراقي في ملحق البطولة للتأهل إلى المجموعة الثانية مع الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي

وجاءت المجموعة الخامسة بمشاركة بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، والمتأهل من ملحق الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.