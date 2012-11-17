أمين عام "أوبك": نتوقّع فائضاً نفطياً العام المقبل

لدينا مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي

قال أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع فائضاً في المعروض النفطي في ديسمبر وفائضاً في المعروض بالسوق العام المقبل.

وقال "هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية"، وأضاف باركيندو؛ في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي، أن "أوبك" لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.