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مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

النهائي يوم 23 أغسطس

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.


بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال
سبق

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.


بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:34 AM

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

النهائي يوم 23 أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.


بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

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