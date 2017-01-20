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صاحب أكثر الأصوات جمالاً وشعبية.. "أندريا بوتشيللي" يعود إلى العلا مجدداً

في رابع زيارة له للمدينة التاريخية وضمن احتفالات شتاء طنطورة

يعود أندريا بوتشيلي أحد أشهر فناني العالم، إلى مدينة العلا من جديد؛ لإبهار الجماهير في قاعة مرايا.

يعد "بوتشيللي" أحد أكثر الفنانين شهرة في العالم، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة مسجلة له في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يقدم عرضًا غداً الجمعة 21 يناير ضمن احتفالات شتاء طنطورة، وستكون هذه رابع زيارة له للمدينة التاريخية.

وسيتمكن المعجبون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر للحفل الذي تم بيع جميع تذاكره بالفعل، من مشاهدة الحفلة الموسيقية مباشرة وبالمجان عبر قناة لحظات العلا على يوتيوب، وهذه فرصة للزوار من جميع أنحاء العالم لرؤية الرجل الذي يعتبره الكثيرون موهبة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل.

ويعرف الفنان الإيطالي المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصري، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر في مخططات البوب الدولية.

وفي عام 1998 شارك مع سيلين ديون في أغنية "The Prayer" التي ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي.

وخلال زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2021، قدم بوتشيللي أداءً مبهراً سيخلد في أذهان الجماهير إلى الأبد. وأقيم الحفل الأخير في موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه "ماتيو" وابنته "فيرجينيا" البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفير.

وقال "بوتشيللي": إن الأداء في مثل هذا الموقع كان لحظة خاصة جداً للعائلة ولجميع الموسيقيين على خشبة المسرح، وأضاف: "أن أكون هنا وأساهم في صنع لحظة تاريخية في مثل هذا المكان الملهم الغني جداً بالتاريخ البشري والتراث والثقافة هو حقاً لحظة لا يمكن نسيانها."

وسيقدم "أندريا" الحفل في موسم العلا الثالث والمسمى بلحظات العلا، والذي يقع تحت مظلته مهرجان شتاء طنطورة وينتهي في 12 من فبراير المقبل.

وسيعود الموسيقار مجدداً إلى قاعة مرايا التي أعيد افتتاحها حديثاً، بعد أن أحيا فيها حفلاً في عام 2018. والقاعة عبارة عن مكان فريد يقع في وادي عشار، ومسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ لكونه أكبر مبنى عاكس في العالم مع 9740 لوحة عاكسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاحب أكثر الأصوات جمالاً وشعبية.. "أندريا بوتشيللي" يعود إلى العلا مجدداً
سبق

يعود أندريا بوتشيلي أحد أشهر فناني العالم، إلى مدينة العلا من جديد؛ لإبهار الجماهير في قاعة مرايا.

يعد "بوتشيللي" أحد أكثر الفنانين شهرة في العالم، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة مسجلة له في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يقدم عرضًا غداً الجمعة 21 يناير ضمن احتفالات شتاء طنطورة، وستكون هذه رابع زيارة له للمدينة التاريخية.

وسيتمكن المعجبون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر للحفل الذي تم بيع جميع تذاكره بالفعل، من مشاهدة الحفلة الموسيقية مباشرة وبالمجان عبر قناة لحظات العلا على يوتيوب، وهذه فرصة للزوار من جميع أنحاء العالم لرؤية الرجل الذي يعتبره الكثيرون موهبة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل.

ويعرف الفنان الإيطالي المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصري، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر في مخططات البوب الدولية.

وفي عام 1998 شارك مع سيلين ديون في أغنية "The Prayer" التي ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي.

وخلال زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2021، قدم بوتشيللي أداءً مبهراً سيخلد في أذهان الجماهير إلى الأبد. وأقيم الحفل الأخير في موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه "ماتيو" وابنته "فيرجينيا" البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفير.

وقال "بوتشيللي": إن الأداء في مثل هذا الموقع كان لحظة خاصة جداً للعائلة ولجميع الموسيقيين على خشبة المسرح، وأضاف: "أن أكون هنا وأساهم في صنع لحظة تاريخية في مثل هذا المكان الملهم الغني جداً بالتاريخ البشري والتراث والثقافة هو حقاً لحظة لا يمكن نسيانها."

وسيقدم "أندريا" الحفل في موسم العلا الثالث والمسمى بلحظات العلا، والذي يقع تحت مظلته مهرجان شتاء طنطورة وينتهي في 12 من فبراير المقبل.

وسيعود الموسيقار مجدداً إلى قاعة مرايا التي أعيد افتتاحها حديثاً، بعد أن أحيا فيها حفلاً في عام 2018. والقاعة عبارة عن مكان فريد يقع في وادي عشار، ومسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ لكونه أكبر مبنى عاكس في العالم مع 9740 لوحة عاكسة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:02 PM

صاحب أكثر الأصوات جمالاً وشعبية.. "أندريا بوتشيللي" يعود إلى العلا مجدداً

في رابع زيارة له للمدينة التاريخية وضمن احتفالات شتاء طنطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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يعود أندريا بوتشيلي أحد أشهر فناني العالم، إلى مدينة العلا من جديد؛ لإبهار الجماهير في قاعة مرايا.

يعد "بوتشيللي" أحد أكثر الفنانين شهرة في العالم، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة مسجلة له في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يقدم عرضًا غداً الجمعة 21 يناير ضمن احتفالات شتاء طنطورة، وستكون هذه رابع زيارة له للمدينة التاريخية.

وسيتمكن المعجبون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر للحفل الذي تم بيع جميع تذاكره بالفعل، من مشاهدة الحفلة الموسيقية مباشرة وبالمجان عبر قناة لحظات العلا على يوتيوب، وهذه فرصة للزوار من جميع أنحاء العالم لرؤية الرجل الذي يعتبره الكثيرون موهبة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل.

ويعرف الفنان الإيطالي المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصري، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر في مخططات البوب الدولية.

وفي عام 1998 شارك مع سيلين ديون في أغنية "The Prayer" التي ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي.

وخلال زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2021، قدم بوتشيللي أداءً مبهراً سيخلد في أذهان الجماهير إلى الأبد. وأقيم الحفل الأخير في موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه "ماتيو" وابنته "فيرجينيا" البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفير.

وقال "بوتشيللي": إن الأداء في مثل هذا الموقع كان لحظة خاصة جداً للعائلة ولجميع الموسيقيين على خشبة المسرح، وأضاف: "أن أكون هنا وأساهم في صنع لحظة تاريخية في مثل هذا المكان الملهم الغني جداً بالتاريخ البشري والتراث والثقافة هو حقاً لحظة لا يمكن نسيانها."

وسيقدم "أندريا" الحفل في موسم العلا الثالث والمسمى بلحظات العلا، والذي يقع تحت مظلته مهرجان شتاء طنطورة وينتهي في 12 من فبراير المقبل.

وسيعود الموسيقار مجدداً إلى قاعة مرايا التي أعيد افتتاحها حديثاً، بعد أن أحيا فيها حفلاً في عام 2018. والقاعة عبارة عن مكان فريد يقع في وادي عشار، ومسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ لكونه أكبر مبنى عاكس في العالم مع 9740 لوحة عاكسة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,855
2.5 مليار ..

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