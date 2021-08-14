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تدشين مبادرة رابطة جماهير نادي الاتحاد

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي على إطلاق المبادرة التفاعلية لرابطة جماهير نادي الاتحاد برئاسة صالح القرني، والتي تأتي ضمن خططها لتفعيل دور رابطة المشجعين التاريخي في دعم وتحفيز فرق النادي بشكل مميز.

وتهدف هذه المبادرة لإبراز الصورة الجمالية لمدرج الذهب عبر توحيد الزي لأعضاء رابطة الجماهير، وتخصيص مقر تواجد جديد لهم أثناء المباريات "خلف المرمى" بما يدعم ظهورهم بالصورة المثالية في الملعب وعبر شاشات النقل التلفزيوني، بالإضافة إلى توفير أحدث الأدوات المستخدمة في التشجيع الجماعي بما يعزز تأثـير الجماهير بصورة إيجابية.

وستعلن رابطة جماهير نادي الاتحاد لاحقاً عن مزايا وآلية الانضمام لها من خلال البوابة الإلكترونية الي يتم العمل على تجهيزها للراغبين في الالتحاق بها.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تدشين مبادرة رابطة جماهير نادي الاتحاد
سبق

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي على إطلاق المبادرة التفاعلية لرابطة جماهير نادي الاتحاد برئاسة صالح القرني، والتي تأتي ضمن خططها لتفعيل دور رابطة المشجعين التاريخي في دعم وتحفيز فرق النادي بشكل مميز.

وتهدف هذه المبادرة لإبراز الصورة الجمالية لمدرج الذهب عبر توحيد الزي لأعضاء رابطة الجماهير، وتخصيص مقر تواجد جديد لهم أثناء المباريات "خلف المرمى" بما يدعم ظهورهم بالصورة المثالية في الملعب وعبر شاشات النقل التلفزيوني، بالإضافة إلى توفير أحدث الأدوات المستخدمة في التشجيع الجماعي بما يعزز تأثـير الجماهير بصورة إيجابية.

وستعلن رابطة جماهير نادي الاتحاد لاحقاً عن مزايا وآلية الانضمام لها من خلال البوابة الإلكترونية الي يتم العمل على تجهيزها للراغبين في الالتحاق بها.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:33 AM

تدشين مبادرة رابطة جماهير نادي الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي على إطلاق المبادرة التفاعلية لرابطة جماهير نادي الاتحاد برئاسة صالح القرني، والتي تأتي ضمن خططها لتفعيل دور رابطة المشجعين التاريخي في دعم وتحفيز فرق النادي بشكل مميز.

وتهدف هذه المبادرة لإبراز الصورة الجمالية لمدرج الذهب عبر توحيد الزي لأعضاء رابطة الجماهير، وتخصيص مقر تواجد جديد لهم أثناء المباريات "خلف المرمى" بما يدعم ظهورهم بالصورة المثالية في الملعب وعبر شاشات النقل التلفزيوني، بالإضافة إلى توفير أحدث الأدوات المستخدمة في التشجيع الجماعي بما يعزز تأثـير الجماهير بصورة إيجابية.

وستعلن رابطة جماهير نادي الاتحاد لاحقاً عن مزايا وآلية الانضمام لها من خلال البوابة الإلكترونية الي يتم العمل على تجهيزها للراغبين في الالتحاق بها.

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