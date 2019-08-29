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شرطة مكة تعلن إيقاف المتورطين الـ8 بالمشاجرة الجماعية بالسلام مول

بدايتها مشادة كلامية أدت لتعرض أحدهم لإصابة وجرى نقله للمستشفى

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم "السلام مول"، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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شرطة مكة تعلن إيقاف المتورطين الـ8 بالمشاجرة الجماعية بالسلام مول
سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم "السلام مول"، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
02:18 PM

شرطة مكة تعلن إيقاف المتورطين الـ8 بالمشاجرة الجماعية بالسلام مول

بدايتها مشادة كلامية أدت لتعرض أحدهم لإصابة وجرى نقله للمستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم "السلام مول"، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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