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"تعليم رجال ألمع" يطلق ندوة افتراضية حول "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

أكاديميون وتربويون: "١٨ ديسمبر حدث تاريخي للاحتفال بأهم اللغات"

تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية؛ افتتح مدير التعليم أحمد العرفجي انطلاقة الندوة الافتراضية تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، بحضور المشاركين من الأكاديميين والتربويين المهتمين في مجالات اللغة، وحضور أكثر من 200 مشارك.

وتفصيلاً، تضمن جدول أعمال الندوة أربع أوراق علمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان: " دور اللغة العربية في محو أمية الشعوب المسلمة والحفاظ على هويتها وتاريخها" للدكتور عبدالله القحطاني أستاذ الدراسات العليا بكلية اللغات والترجمة، والورقة الثانية تحدثت فيها الدكتورة جميلة القحطاني وكيلة الشؤون الأكاديمية في كلية سراة عبيدة عن "جهود المملكة العربية السعودية في نشر اللغة العربية"، والورقة الثالثة تحدث فيها الدكتور أحمد الصغير عن "التعددية اللغوية في التعليم ومستقبل اللغة العربية "، وفي الورقة الرابعة تحدثت وردة الشهري المشرفة في تعليم رجال ألمع عن "الترجمة ودورها الحضاري".

وفي ختام الندوة قدم رئيس لجنة الاحتفاء ناصر جبلي الشكر للمشاركين والحضور، نظير التفاعل الإيجابي في ندوة أكدت المكانة العالمية للغة العربية ودورها في التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات للتعايش والسلام، كما شكر مدير الندوة مشرف النشاط الثقافي أحمد حبيب عسيري على الجهد المميز في سير محاور الندوة.

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"تعليم رجال ألمع" يطلق ندوة افتراضية حول "اللغة العربية والتواصل الحضاري"
سبق

تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية؛ افتتح مدير التعليم أحمد العرفجي انطلاقة الندوة الافتراضية تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، بحضور المشاركين من الأكاديميين والتربويين المهتمين في مجالات اللغة، وحضور أكثر من 200 مشارك.

وتفصيلاً، تضمن جدول أعمال الندوة أربع أوراق علمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان: " دور اللغة العربية في محو أمية الشعوب المسلمة والحفاظ على هويتها وتاريخها" للدكتور عبدالله القحطاني أستاذ الدراسات العليا بكلية اللغات والترجمة، والورقة الثانية تحدثت فيها الدكتورة جميلة القحطاني وكيلة الشؤون الأكاديمية في كلية سراة عبيدة عن "جهود المملكة العربية السعودية في نشر اللغة العربية"، والورقة الثالثة تحدث فيها الدكتور أحمد الصغير عن "التعددية اللغوية في التعليم ومستقبل اللغة العربية "، وفي الورقة الرابعة تحدثت وردة الشهري المشرفة في تعليم رجال ألمع عن "الترجمة ودورها الحضاري".

وفي ختام الندوة قدم رئيس لجنة الاحتفاء ناصر جبلي الشكر للمشاركين والحضور، نظير التفاعل الإيجابي في ندوة أكدت المكانة العالمية للغة العربية ودورها في التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات للتعايش والسلام، كما شكر مدير الندوة مشرف النشاط الثقافي أحمد حبيب عسيري على الجهد المميز في سير محاور الندوة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
11:56 PM

"تعليم رجال ألمع" يطلق ندوة افتراضية حول "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

أكاديميون وتربويون: "١٨ ديسمبر حدث تاريخي للاحتفال بأهم اللغات"

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية؛ افتتح مدير التعليم أحمد العرفجي انطلاقة الندوة الافتراضية تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، بحضور المشاركين من الأكاديميين والتربويين المهتمين في مجالات اللغة، وحضور أكثر من 200 مشارك.

وتفصيلاً، تضمن جدول أعمال الندوة أربع أوراق علمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان: " دور اللغة العربية في محو أمية الشعوب المسلمة والحفاظ على هويتها وتاريخها" للدكتور عبدالله القحطاني أستاذ الدراسات العليا بكلية اللغات والترجمة، والورقة الثانية تحدثت فيها الدكتورة جميلة القحطاني وكيلة الشؤون الأكاديمية في كلية سراة عبيدة عن "جهود المملكة العربية السعودية في نشر اللغة العربية"، والورقة الثالثة تحدث فيها الدكتور أحمد الصغير عن "التعددية اللغوية في التعليم ومستقبل اللغة العربية "، وفي الورقة الرابعة تحدثت وردة الشهري المشرفة في تعليم رجال ألمع عن "الترجمة ودورها الحضاري".

وفي ختام الندوة قدم رئيس لجنة الاحتفاء ناصر جبلي الشكر للمشاركين والحضور، نظير التفاعل الإيجابي في ندوة أكدت المكانة العالمية للغة العربية ودورها في التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات للتعايش والسلام، كما شكر مدير الندوة مشرف النشاط الثقافي أحمد حبيب عسيري على الجهد المميز في سير محاور الندوة.

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