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جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

قام بها مراقبو الأمانة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا

تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف
سبق

تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:12 AM

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

قام بها مراقبو الأمانة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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1,190

تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

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