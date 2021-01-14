طلب غريب لـ"صاحب القرنين" مقتحم الكونجرس.. تعرَّف عليه

بعد ذيوع صيته وتداوُل صوره

اشتُهر بغرابة ملابسه، وقبعة الفايكنج ذات القرنين، وطلاء الوجه الغريب، وظهوره عاري الصدر، وحمله رمحًا بطولة 6 أقدام، فضلاً عن اقتحامه مبنى الكونجرس (الكابيتول) قبل نحو أسبوع، غير أن طلبًا غير اعتيادي وجهه المتهم للمحكمة المختصة بنظر قضيته، يُضاف إلى قائمة غرائبه.

ورفض جيك أنجيلي، الذي ذاع صيته أثناء اقتحام الكونجرس، تناول طعام السجن بعد أن دخل في شبه إضراب، مطالبًا إدارة السجن بتقديم طعام عضوي له.

وخلال أول ظهور له في قاعة المحكمة الفيدرالية في فينيكس أخبر المحامي المدافع عن "أنجيلي" القاضي بأنه لم يأكل منذ أن تم احتجازه؛ لأنه يتبع نظامًا غذائيًّا شديد التقييد، يتكون فقط من طعام عضوي، يعتقد أنه لأسباب دينية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزوييك" الأمريكية.

ورأت القاضية ديبورا فاين أن المزاعم "مثيرة للقلق للغاية"؛ وأصدرت أمرًا لإدارة السجن بإيجاد طريقة لتلبية مطالبه، وتقديم الطعام العضوي المطلوب.

فيما أكدت إدارة السجن التزامها بـ"أمر القاضي"، وتزويد "أنجيلي" بالطعام لتلبية نظامه الغذائي العضوي.

ويُتهم صاحب الـ33 عامًا بالدخول عمدًا إلى مبنى الكونجرس، والبقاء فيه من دون إذن أي سلطة قانونية، فضلاً عن انتهاجه سلوكًا غير منضبط.

وكان الشاب الأمريكي قد شوهد داخل مكتب نائب الرئيس في مجلس الشيوخ أثناء الاقتحام والاضطرابات التي شهدها المبنى قبل أسبوع.