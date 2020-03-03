الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".