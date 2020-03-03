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الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".

الإمارات وزارة التربية والتعليم الإماراتية التعلم عن بعد تعطيل الدراسة برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم
سبق

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:36 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:30 PM

الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,682

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".

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