الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".
الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم
إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".الإمارات وزارة التربية والتعليم الإماراتية التعلم عن بعد تعطيل الدراسة برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية فيروس كورونا الجديد
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الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-03
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:36 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:30 PM
الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم
إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".
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