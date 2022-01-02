عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.