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"الوطني للأرصاد" يتوقع هطولات متفرقة بـ 7 مناطق

السبت والأحد.. رياح قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك "تشمل السواحل"؛ بنشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار يومَي السبت والأحد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، خاصة خلال النهار.

كما توقّع المركز، كذلك، استمرار فرص هطول الأمطار، خلال الفترة نفسها، على تلك المناطق، مشيراً إلى أنها تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد" يتوقع هطولات متفرقة بـ 7 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك "تشمل السواحل"؛ بنشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار يومَي السبت والأحد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، خاصة خلال النهار.

كما توقّع المركز، كذلك، استمرار فرص هطول الأمطار، خلال الفترة نفسها، على تلك المناطق، مشيراً إلى أنها تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
01:40 PM

"الوطني للأرصاد" يتوقع هطولات متفرقة بـ 7 مناطق

السبت والأحد.. رياح قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك "تشمل السواحل"؛ بنشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار يومَي السبت والأحد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، خاصة خلال النهار.

كما توقّع المركز، كذلك، استمرار فرص هطول الأمطار، خلال الفترة نفسها، على تلك المناطق، مشيراً إلى أنها تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

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