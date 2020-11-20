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"العثيمين" يدعو لتكثيف الجهود لرعاية الأطفال خاصة مع تفشي كورونا

في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء وهيئات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها في توفير الرعاية وحماية حقوق الأطفال، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، وبالأخص أطفال اللاجئين والنازحين وأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة.

كما دعا لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة ووضع سياسات وبرامج لضمان رعاية الأطفال ورفاههم وتعزيز حقوقهم الصحية والتربوية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم. وأشار "العثيمين"، إلى أن ضمان حقوق الأطفال هو ضمان لمستقبل المجتمعات.

جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، والذي يصادف إحياؤه هذه السنة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وإدراكًا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية رعاية الأطفال ورفاههم في بناء المجتمعات وازدهارها، فقد دعا مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والأربعين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، الأمانة العامة وهيئات المنظمة ذات الصلة وخاصة الإيسيسكو لإعداد استراتيجية لرعاية ورفاهية الطفل في العالم الإسلامي.


كما تعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة من أجل مراجعة عهد حقوق الطفل للمنظمة بهدف مواءمته مع التحديات العالمية في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يدعو لتكثيف الجهود لرعاية الأطفال خاصة مع تفشي كورونا
سبق

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء وهيئات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها في توفير الرعاية وحماية حقوق الأطفال، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، وبالأخص أطفال اللاجئين والنازحين وأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة.

كما دعا لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة ووضع سياسات وبرامج لضمان رعاية الأطفال ورفاههم وتعزيز حقوقهم الصحية والتربوية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم. وأشار "العثيمين"، إلى أن ضمان حقوق الأطفال هو ضمان لمستقبل المجتمعات.

جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، والذي يصادف إحياؤه هذه السنة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وإدراكًا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية رعاية الأطفال ورفاههم في بناء المجتمعات وازدهارها، فقد دعا مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والأربعين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، الأمانة العامة وهيئات المنظمة ذات الصلة وخاصة الإيسيسكو لإعداد استراتيجية لرعاية ورفاهية الطفل في العالم الإسلامي.


كما تعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة من أجل مراجعة عهد حقوق الطفل للمنظمة بهدف مواءمته مع التحديات العالمية في هذا المجال.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
07:31 PM

"العثيمين" يدعو لتكثيف الجهود لرعاية الأطفال خاصة مع تفشي كورونا

في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل

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عبدالله الراجحي - جدة
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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء وهيئات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها في توفير الرعاية وحماية حقوق الأطفال، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، وبالأخص أطفال اللاجئين والنازحين وأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة.

كما دعا لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة ووضع سياسات وبرامج لضمان رعاية الأطفال ورفاههم وتعزيز حقوقهم الصحية والتربوية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم. وأشار "العثيمين"، إلى أن ضمان حقوق الأطفال هو ضمان لمستقبل المجتمعات.

جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، والذي يصادف إحياؤه هذه السنة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وإدراكًا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية رعاية الأطفال ورفاههم في بناء المجتمعات وازدهارها، فقد دعا مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والأربعين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، الأمانة العامة وهيئات المنظمة ذات الصلة وخاصة الإيسيسكو لإعداد استراتيجية لرعاية ورفاهية الطفل في العالم الإسلامي.


كما تعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة من أجل مراجعة عهد حقوق الطفل للمنظمة بهدف مواءمته مع التحديات العالمية في هذا المجال.

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