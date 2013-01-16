ضحايا كورونا في 3 دول.. 227 وفاة جديدة بالمكسيك و175 بالبرازيل و26 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغ 47113 حالة يوم السبت؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى أربعة ملايين و349182.

وأشارت بيانات الوزارة أيضاً إلى تسجيل 227 حالة وفاة بالفيروس يوم السبت؛ ما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة، إلى 301334.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 48520 إصابة جديدة بفيروس كورونا و175 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و975723 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 659934.

مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 26 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 398879، من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و22123 حالة وفاة.