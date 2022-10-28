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وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري

اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين دول أوبك للمحافظة على استقرارها

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك بين دول أوبك ؛ للمحافظة على استقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري
سبق

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك بين دول أوبك ؛ للمحافظة على استقرارها.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:17 PM

وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري

اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين دول أوبك للمحافظة على استقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك بين دول أوبك ؛ للمحافظة على استقرارها.

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