بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

شهدت مباراة بين زيورخ وسيون في إطار منافسات الدوري السويدي مشهداً غير عادي، تسبب بتوقف المباراة لعدة دقائق، تمثل في دخول كلب أرض الميدان.

حيث قاطع الكلب "كوكي" الذي يعود لرئيس نادي زيورخ بشكل مفاجئ سير المباراة؛ مما أجبر الحكم على إيقافها لحين خروجه من الملعب.

كما اضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، للنزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده؛ حيث ظل هادئًا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق، إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.