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بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

شهدت مباراة بين زيورخ وسيون في إطار منافسات الدوري السويدي مشهداً غير عادي، تسبب بتوقف المباراة لعدة دقائق، تمثل في دخول كلب أرض الميدان.

حيث قاطع الكلب "كوكي" الذي يعود لرئيس نادي زيورخ بشكل مفاجئ سير المباراة؛ مما أجبر الحكم على إيقافها لحين خروجه من الملعب.

كما اضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، للنزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده؛ حيث ظل هادئًا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق، إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي
سبق

شهدت مباراة بين زيورخ وسيون في إطار منافسات الدوري السويدي مشهداً غير عادي، تسبب بتوقف المباراة لعدة دقائق، تمثل في دخول كلب أرض الميدان.

حيث قاطع الكلب "كوكي" الذي يعود لرئيس نادي زيورخ بشكل مفاجئ سير المباراة؛ مما أجبر الحكم على إيقافها لحين خروجه من الملعب.

كما اضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، للنزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده؛ حيث ظل هادئًا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق، إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:32 PM

بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,653

شهدت مباراة بين زيورخ وسيون في إطار منافسات الدوري السويدي مشهداً غير عادي، تسبب بتوقف المباراة لعدة دقائق، تمثل في دخول كلب أرض الميدان.

حيث قاطع الكلب "كوكي" الذي يعود لرئيس نادي زيورخ بشكل مفاجئ سير المباراة؛ مما أجبر الحكم على إيقافها لحين خروجه من الملعب.

كما اضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، للنزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده؛ حيث ظل هادئًا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق، إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.

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